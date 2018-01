Albergue, sim. Mas com design e conceito

Quantas vezes você já se pegou reparando nos detalhes do seu quarto de hotel, pensando que escolheria um abajur mais clean e que uma cortina nova cairia bem? Criar um lugar no qual eles mesmos gostariam de se hospedar foi a ideia que orientou empresários brasileiros que abriram hostels cheios de charme pelo País nos últimos dois anos. Albergues, se você preferir chamar assim. Consegue pensar em opção mais identificada com viagens que prezam a autenticidade e o contato com a vida local?

Mas nem pense em perrengue e improviso. Os novos hostels que selecionamos têm, sim, diárias em conta e quartos e banheiros coletivos, mas também opções para casal com banheiro exclusivo a preços justos. Seguem a tendência de apostar em design caprichado e espaços bacanas para reunir hóspedes. Incluem o Wi-Fi na diária. E têm tudo a ver com a personalidade de seus proprietários-viajantes.

Caso da linda Pousada do Tapajós, em Alter do Chão, inaugurada em julho do ano passado pelo casal Moacir Miorando Junior, de 28 anos, e Cristiane Trindade, de 29. Ele era militar e ela, personal trainer quando decidiram partir em uma viagem de bicicleta pela América do Sul, que durou 501 dias. Encerrada a aventura, encontraram a nova ocupação. "Ficamos hospedados em hostels por toda a viagem. Ao planejar a nossa pousada, sabíamos o que queríamos", conta Moacir.

A associação Hosteling International (hihostelbrasil.com.br), que dá desconto em diárias, continua sendo boa fonte para encontrar hostels, mas já não é a única opção. Vale fazer pesquisas na internet, em busca dos independentes. Achados estão garantidos.

Como no gramado

A decoração temática sobre futebol tem levado gringos para o Gol Backpackers Manaus, o segundo da rede (que nasceu em São Paulo), aberto em 2011. Diárias desde R$ 18 por cama (golbackpackershostels.com).

No quarto e no jardim

Na linda Alter do Chão, reforma e ampliação deram à Pousada do Tapajós (pousadadotapajos. com.br; desde R$ 38 por cama), um quiosque com redes, para relaxar no jardim. A recepção também organiza passeios.

Ambientes lindos

No boêmio bairro Rio Vermelho, em Salvador, o F Design (fdesignhostel.com; desde R$ 85 por cama) é bem planejado e todo lindo, dos quartos ao solário com piscina e vista para o mar. Há ainda sala de cinema

Aberto a todos

Aberto há um ano em Botafogo, no Rio, o Oztel (oztel.com.br; desde R$ 50 por cama) investe em diversão e interação entre hóspedes e cariocas: o bar é aberto a todos. Arte brasileira é o tema da decoração.

Tours na porta

Mais novo dos hostels-design do País, o Gol Backpackers Ubatuba abriu em janeiro na Enseada, perto do ponto de partida dos tours de barco. A decoração foca o futebol de areia (desde R$ 20 por cama).