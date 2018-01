Alcatraz, a lendária e temida ilha

Clima sombrio. Os corredores imensos, com pouca luz e tetos altos, assustam até hoje. Os detentos de A Rocha, apelido dado à prisão, seguiam duras regras de disciplina. Ficavam confinados de 16 a 23 horas por dia em pequenas celas sem janelas. Entre eles, Al Capone.

Curiosidades. Alguns buscavam distração na biblioteca, com 15 mil volumes. Outros não suportavam a prisão e tentavam fugir. Nos 29 anos em que Alcatraz esteve em funcionamento, só um homem conseguiu a proeza. A água fria (14 graus) era o maior obstáculo.

Paisagem. O pouco contato com o sol acontecia do lado de fora do edifício, onde atualmente o turista aproveita a vista panorâmica da cidade. As grades podem atrapalhar, mas você consegue boas fotos da Golden Gate.

Como ir. Há 14 balsas diárias saindo do Píer 41 (US$ 26 ou R$ 48, na blueandgoldfleet.com) e é bom garantir o ingresso com certa antecedência.