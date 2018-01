Além dos gramados da seleção de Dunga

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O mapa turístico da Copa 2010 é bem maior do que a Cidade do Cabo e o roteiro canarinho, que passa por Johannesburgo e Durban. Há muito para curtir nas outras seis cidades-sede do Mundial. Veja o que cada uma reserva de melhor:

PRETÓRIA

Inglesa e arborizada

A 60 km de Johannesburgo, fica a charmosa Pretória. Com arquitetura inglesa e ruas limpas e arborizadas, a capital do executivo do país parece uma cidadezinha do interior. Visite seus museus. O Voortrhekker preserva a história da colonização holandesa.

BLOEMFONTEIN

Parada estratégica

Capital do judiciário, a cidade não é um destino turístico, mas pode ser um pitstop para quem viaja do litoral sul do país a Johannesburgo de carro. Com 500 mil habitantes, é organizada, segura e possui pensões a preços baixos.

RUSTENBURGO

Um luxo só

Menor ainda que Bloemfontein, Rustenburgo e seus 300 mil habitantes costumam ter espaço reservado nos diários de viagem. É na cidade, a 121 km de Johannesburgo, que fica o Sun City Resort, um dos mais luxuosos complexos turísticos do continente. Há cassinos, cinemas, campo de golfe, restaurante, parque aquático e 25 hectares de mata nativa.

NELSPRUIT

Na porta do Kruger

A 330 km de Johannesburgo, a terra das frutas é também a porta de entrada do Kruger Park, o mais famoso parque de safári africano. A cidade fica a 100 km de Moçambique. Vale a esticada.

POLOKWANE

Entre culturas

Este é o destino certo para quem quer explorar diferentes culturas. A cidade dos baobás, árvore símbolo da África do Sul, possui cavernas com os mais antigos fósseis do planeta e abriga os povos Venda, Bakone e Ndebele.

PORT ELIZABETH

Do litoral à savana

A cidade possui litoral de tirar o fôlego. Na Jeffreys Bay, canais e praias renomadas para o surfe. Perto de lá, a paisagem é de savana, nos parques Addo Elephant e Shamwari Game Reserve. Programe uma esticada até Qunu, para conhecer o Museu Nelson Mandela e contemplar o belo litoral no percurso.