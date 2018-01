Alexandre, o Grande no Louvre

A história é traçada por meio de 500 peças selecionadas, como tesouros, mosaicos, esculturas e outras. Além de ver, quem for à exposição também poderá entender mais sobre o período em palestras, oficinas, leituras e até um concerto de música grega, realizados no auditório do museu.

A entrada custa 11; o ingresso combinado com o acervo permanente custa 14 - no entanto, será difícil ver com propriedade as duas exibições. Mais informações no site: louvre.fr.