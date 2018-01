Alexandria, um passeio ao ar livre pela cidade mais romântica dos Estados Unidos

ALEXANDRIA - A proximidade de Washington faz da visita a Alexandria, cidade adotada pelo primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, um convite irresistível. Os centros das duas cidades estão interligados por uma viagem de metrô de cerca de 20 minutos. E há ainda a opção de cruzar o Rio Potomac a bordo dos barcos-táxis da Potomac Riverboat Company, que partem do National Mall e custam US$ 28.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tendo como pano de fundo uma vibrante marina, recentemente renovada e rodeada de restaurantes, Alexandria é programa recomendado principalmente no verão, quando se pode comer ao ar livre e saborear deliciosas cervejas a US$ 5 o pint, em média. Descontraída e graciosa, Alexandria foi eleita recentemente a cidade mais romântica dos Estados Unidos.

Eixo do distrito histórico, a King Street é o ponto de partida para conhecer a cidade. As casas de tijolinhos são hoje ocupadas por antiquários, brechós e pequenos lojas de artesanato. Interessados por design devem dedicar atenção especial à The Hour, loja vintage dedicada à coquetelaria com ampla oferta de copos, taças, bandejas e souvenirs diversos sob a temática dos bons drinques.

Com bons bares e restaurantes, alguns deles recém-abertos para a temporada, a King Street está, de fato, de dar água na boca. No Magnolia’s, o forte são coquetéis como o Magnolia Old Fashioned (US$ 12), com uísque e xarope de abacaxi. Já no elegante Vermilion, aclamada joia da gastronomia local, a culinária francesa brilha turbinada por frescos ingredientes selecionados pelo chef William Morris. Degustar o menu da casa, com base em frutos do mar, acompanhado de um vinho Sanserre branco gelado, é uma experiência que vale cada centavo. Que o diga o casal Obama, que escolheu o local para jantar no último Dia Nacional de Ação de Graças.

Paralela à King Street, a Captains Row é uma rua de paralelepípedos com casas coloridas do século 18. Um cartão-postal de Alexandria, especialmente eleita pelos recém-casados como cenário para as fotos de núpcias.

Perto dali, o Stabler-Leadbeater Apothecary foi uma empresa familiar de fabricação e venda de medicamentos, fundada em 1792 e que funcionou no local até 1933. Transformado em museu em 2006, exibe uma vasta coleção de ervas, balões de ensaio e recipientes, além de um curioso ambiente que reproduz a sala de aula do professor Snape em Hogwarts – sim, da saga do bruxo Harry Potter. Ingredientes como sangue de dragão, raiz de mandrágora e raiz de unicórnio estão expostos ali, engarrafados.

Centro de artes. O Torpedo Factory Art Center ocupa o edifício de uma antiga doca às margens do Rio Potomac e abriga em seus três andares 84 estúdios individuais de artistas, cinco galerias, uma escola de arte e o museu de arqueologia local. Construído durante a 1.ª Guerra Mundial como fábrica de munição, funcionou até a vitória dos Aliados depois da 2.ª Guerra. Em 1974, artistas ocuparam o galpão.

É programa para uma tarde inteira, gratuito, e ótima opção para encontrar presentes e obras de arte como pinturas, cerâmicas, fotografias, joias, vitrais e esculturas. Há fotos que ilustram a trajetória das instalações e, junto à entrada, um torpedo de chumbo de mais de 3 metros, como forma de reavivar a memória dos visitantes. O centro artístico ainda fica ao lado da marina e de seus restaurantes e bares, para quando der vontade de tomar um café ou um drinque.

*Viagem a convite de Capital Region USA e Copa Airlines.