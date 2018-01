Algo mais Obra-prima: até 30 horas de trabalho podem ser necessárias para confeccionar um pequeno pedaço de renda com o ponto de Alençon. O delicado ornamento é feito manualmente, usando a técnica criada por volta de 1650. Resultado que você pode examinar em detalhes no vestido assinado pelo estilista Paco Rabanne exposto no Museu de Belas Artes e da Renda. O local mostra as trabalhosas etapas da produção, os tipos de renda e peças feitas com o tecido. O museu fica no complexo cultural instalado em uma igreja jesuítica do século 18, no centro histórico. Também estão ali a biblioteca, o ateliê do ponto de Alençon e uma escola de música. Informações: www.ville-alencon.fr