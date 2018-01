Compras: o comércio local é surpreendentemente variado para uma cidade de tamanho tão reduzido. As lojas mais interessantes estão na Rue des Changes, que começa na lateral da catedral. A Tartine et Trottinette (tartineettrottinette.com) vende brinquedos de madeira, jogos com cara de antigamente e bonecas de todo tipo, inclusive fadas, que são personagens da cultura celta. Pouco adiante, faça uma parada na Brulerie de Cafe, com 19 tipos da bebida, além de chá e chocolates, por a partir de 1,20 (R$ 3). E siga pela Rue de La Pie para encontrar mercadinhos com bancas repletas de queijos, vinhos e embutidos