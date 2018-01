Alto-mar Só este ano, duas produções nacionais foram filmadas a bordo de navios que percorreram o litoral do País. Lançado no mês passado, Meu Passado Me Condena, de Julia Rezende, narra as agruras de um casal recém-casado a bordo de um cruzeiro. Interpretados por Fábio Porchat e Miá Mello, os pombinhos reencontram pessoas com quem tiveram relacionamentos ao longo dos anos. Foram três semanas de gravação entre Santos e Itália, a bordo do Costa Favolosa.