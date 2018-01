Ambientes descolados e aulas da dança local Apesar de nada convidativo, com seus anúncios "no guns" expostos na fachada, o Palácio Nacional da Cultura é point entre os moradores de Sófia quando a noite cai. Localizado ao sul de Vitosha Boulevard, o enorme complexo da era comunista reúne bares, baladas e salas de concerto. Um dos mais concorridos é o bar de jazz Studio 5, que recebe a cada noite uma atração diferente, seja grupos de estudantes que tocam ska-metal, o jazzista búlgaro Theodosii Spassov, ou apresentações de tango e comédia. Do outro lado do edifício, o Culture Beat, um lounge cosmopolita com piso composto por mosaicos de azulejos, também está na moda.