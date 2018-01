Amores de inverno no alto da serra

É época de vinho e fondue, de lareira e romance – amor de inverno sobe a serra, afinal. Há atrativos também para famílias, grupos de amigos... A seguir, descubra o que as montanhas brasileiras prometem para a temporada fria.

SÃO PAULO

Na Mantiqueira, a badalada Campos do Jordão faz seu conceituado festival de música clássica de 5/7 a 3/8. No Capivari, o shopping Market Plaza funcionará de 18/6 a 27/7. Veja arte no Palácio Boa Vista.

Com fins de semana musicais e gastronômicos e a Festa do Divino ao mesmo tempo, Cunha incrementa seu cardápio invernal de 3 a 26/7. A 231 km de São Paulo, a cidade é conhecida pela natureza e por sua cerâmica – visite ateliês e veja a abertura dos fornos.

RIO DE JANEIRO

Petrópolis, a 68 km do Rio, transpira a história da família real portuguesa no Brasil. No site petropolis.rj.gov.br há programação cultural quase diária e indicações dos vários palácios que vale visitar – o Museu Imperial guarda a coroa de d. Pedro II.

Visconde de Mauá não terá eventos especiais, mas é a cara do inverno. Entregue-se à comilança: a truta é estrela dos menus. Prove no Gosto com Gosto, da chef Mônica Rangel, e no Rosmarinus (www.rosmarinus.com.br).

MINAS GERAIS

Gonçalves, na Mantiqueira, fará seu quinto festival de inverno – as datas serão definidas. Vá à Senhora das Especiarias para comprar geleias. Sábado, tome café da manhã na feira de orgânicos.

Música e teatro estão na programação da festa de inverno em Monte Verde, de 5 a 27 de julho. A 1.600 metros de altitude, é ótima para curtir frio e natureza: a Pedra Redonda é passeio indispensável. Mais: ahpmv.com.br.

RIO GRANDE DO SUL

Gramado é a cidade brasileira aonde turistas de todo o País vão na esperança de ver neve. O Festival de Cinema vai de 8 a 16/8. Antes dele, as ruas emolduradas por casas alemãs se enchem de opções de espetáculos e os restaurantes capricham nos fondues.

Para não perder o hábito, aprender a degustar vinhos é uma das atividades programadas no Bento Sensação, de 14/6 a 3/8 em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Os restaurantes devem ter cardápios especiais e as vinícolas, mimos para incentivar a visitação.