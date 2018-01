Amplas, completas e milionárias

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1 - Para sultões

O primeiro luxo é a paisagem lá fora: o Estreito de Bósforo, coalhado de barquinhos, dividindo Istambul. Mas nos 458 metros quadrados da suíte mais elegante do Çiragan Palace Kempinski há mais. Sob um teto charmoso e arqueado, o hamami (típico banho turco) é promessa de relaxamento. E a sala de jantar com mesa para 12 pessoas, de diversão. Ainda em dúvida? Pois saiba que o trajeto entre aeroporto e o hotel é feito de helicóptero. A diária custa 30 mil (cerca de R$ 71.700). Site.

2 - Em Sampa

O hóspede chega e ganha presente. Massagem ou shiatsu? Depois, recebe no quarto seu jornal favorito. No lounge bar, tem espaço reservado para convidados. Esses e outros mimos estão garantidos para quem fica na suíte presidencial do Renaissance São Paulo. Por R$ 23.218. Site.

3 - Espaço de sobra

Descrevê-la como um hotel dentro de um hotel não seria exagero. Com nada menos que 1.800 metros quadrados, a suíte Riad D’Honneur, do Royal Mansour, resgata a suntuosidade de outros tempos em Marrakech, no Marrocos. Para se ter uma ideia, os hóspedes contam com entrada privativa e elevador exclusivo. Com tanto espaço, não faltam atrações. Jardim, fontes, piscinas, academia, hamami, bar e biblioteca. As diárias começam em US$ 43 mil (R$ 72.287). Mais.

4 - NY 360 graus

A TY Warner Penthouse Suite do Four Seasons, o hotel mais alto de Nova York, mais parece obra de arte. Pedras preciosas e tecidos bordados com platina e ouro decoram cada detalhe do quarto. Para os hóspedes, o serviço inclui mordomo, personal trainer e motorista. Basta escolher o carro: Rolls Royce Phantom ou Mercedes Mavbach? Uma diária custa US$ 35 mil (R$ 58.838). Mais informações.

5 - Panorâmico

As águas do Lago Genebra, na Suíça, podem ser vistas do quarto, da sala, do banheiro... Não à toa, a Royal Penthouse é a suíte mais cobiçada do Hotel President Wilson. Os tapetes persas e a iluminação exterior conferem mais charme. Da jacuzzi, vê-se a cidade e o brilho do Mont Blanc. Diária a US$ 65 mil (R$ 109.271). Mais. Fotos: Divulgação

