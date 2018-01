Amritsar, a Jerusalém dos sikhs, na Índia

Erguido em 1574 pelo guru Arjan De, foi refeito em 1764 no molde imponente, com ouro e pedras preciosas, que se vê hoje. O prédio ganhou forma em torno de um poço, conhecido como Néctar da Imortalidade.

Diariamente cerca de 100 mil pessoas visitam o templo coberto com frases do Granth Sahib, o livro sagrado do sikh. A principal festividade ocorre em 21 de novembro, quando se comemora o aniversário de Baba Guru Nanak, fundador da religião, que este ano completa 545 anos. Rotas e mapas em goldentempleamritsar.org.