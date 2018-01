Dormir: O Hotel Linda (Stadhouderskade 130; http://www.hotellinda.nl/) tem a charmosa vizinhança de Pijp. Muitas das linhas de tram, o metrô de superfície, estão a poucos metros e os quartos são espaçosos. Quarto duplo a € 150 aos fins de semana e € 75 durante a semana.

Comer: Almoce no Nam Kee (Zeedijk 111-113; http://www.namkee.net/), ícone que serve pratos chineses, como o pato de Pequim (€ 5,35) e as ostras no vapor com molho de feijões pretos (€ 2,50 cada). O jantar deve ser no Kam Yin (Warmoesstraat, 6), de cozinha chinesa e do Suriname. O menu inclui de curries a chop suey. Peça o frango, por 5. Você vai gastar € 10,35 no almoço e € 22 no jantar, num total de € 32,35.

Comprar: Há muitos mercados na cidade. O Dappermarkt (Dapperstraat 279; http://www.dappermarkt.nl/), no leste, é o maior e vende de tudo, de cadeados a roupas. Se der fome, coma um sanduíche de peixe defumado (€ 2,50) e leve para casa um cachecol (€ 5).

Curtir: O Cafe de Pels (Huidenstraat 25), na área de Nine Streets, atrai uma clientela jovem e intelectual, que frequenta o espaço na happy hour e na madrugada. A cerveja Leffe custa € 3,70 e um prato de queijo e patê, € 3 cada. Total: cerca de € 10.

Economizar: Pedalar, como fazem os locais, é uma ótima forma de conhecer a cidade. Você pode alugar a magrela na Starbikes (De Ruyterkade 127; http://www.starbikesrental.com/). Faróis e cadeado estão incluídos, e os donos ajudam a escolher as rotas. A diária sai a € 7.

Valor total: € 131,85

POR € 1.000

Dormir: Construído no início do século 20, o prédio do Grand Hotel Amrâth (Prins Hendrikkade 108; http://www.amrathamsterdam.com/) é absolutamente fabuloso. Alguns quartos têm vista para o porto. Diárias a € 209.

Comer: Almoce no Restaurant As (Prinses Irenestraat 19; http://www.platform21.com/). Servidos em mesas coletivas, os pratos ( € 22,50) abusam dos vegetais. No jantar, vá ao De Kas (Kamerlingh Onneslaan 3; http://www.restaurantdekas.nl/). A refeição com dez pratos custa 125, com direito a vinho. Total: € 147,50.

Comprar: A Destination Shop (Weteringstraat 46; http://www.destinationshop.nl/) tem peças estilosas, como as leggings de seda vendidas com cachecol de estampa em terceira dimensão (um óculos 3-D também vem junto), da grife alemã And Beyond. Preço: € 205.

Curtir: Siga para o Mansion (Hobbemastraat 2; http://www.the-mansion.nl/), boa mistura de casa noturna e restaurante. Às sextas-feiras e aos sábados, a balada no subsolo custa € 10. Nos lounges, peça o coquetel de champanhe (€ 12) e ostras com caviar (€ 28).

Gastar: Aproveite os canais para conhecer os barcos da VIP Watertaxi (Stationsplein 8; http://www.water-taxi.nl/). O tour privativo de uma hora, para oito pessoas, custa € 110.

Valor total: € 711,50