Anfitrião cuidadoso e cheio de dicas Uma das vantagens das redes sociais de cama & café são os anfitriões, que parecem mais dispostos a cuidar dos hóspedes e a dividir com eles seu conhecimento sobre as cidades. Foi o que ocorreu em Paris, por exemplo. Profissional de restaurante, Julien Szeps, o dono do meu estúdio, tinha dúzias de dicas gastronômicas. Ele me indicou, por exemplo, o Marché des Enfants-Rouges, a 10 minutos de caminhada, no próprio Marais. Ali são vendidos frutas e vegetais desde o século 18, além de ótimos queijos da Normandia. Para o jantar, recomendou um clássico parisiense: piquenique no Canal de St. Martin. Em outro apartamento, em Barcelona, o proprietário Arian Mostaedi deixou biscoitos e frutas. E, durante minha estada por lá, teve a delicadeza de ligar algumas vezes para saber se estava tudo bem.