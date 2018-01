Ano-novo econômico: pacotes de até R$ 4 mil

R$ 779

O Hotel Urbano oferece pacote para uma pessoa, com quatro diárias no Hotel Dan Inn ou similar em Curitiba, com café da manhã. O valor inclui aéreo ida e volta, de 29 de dezembro a 2 de janeiro. Site: hotelurbano.com.

R$ 1.150

Quatro noites por pessoa, com aéreo e café da manhã, para o Rio de Janeiro. No Submarino Viagens, com ida em 29 de dezembro. Site: submarinoviagens.com.br.

R$ 1.689

O Hotel Urbano (hotelurbano.com) tem pacote para Balneário Camboriú, de cinco diárias para uma pessoa no Hotel Barra Sul ou similar. Inclui café da manhã, aéreo ida e volta, de 28 de dezembro a 4 de janeiro.

R$ 1.700

Duas noites, o casal, no Bourbon Barra Premium Residence, no Rio de Janeiro, com café da manhã. O valor inclui jantar de réveillon com um espumante. É possível escolher datas entre 29 de dezembro e 2 de janeiro. Para as quatro noites, o pacote sai por R$ 3.400. Site: bit.ly/bourbonrio.

R$ 1.996

Para os mais aventureiros, a MW Trekking oferece um roteiro de caminhada, cachoeira e passeio por mirantes da Serra da Bocaina. O valor inclui duas noites na Pousada Recanto da Floresta, do dia 30 de dezembro a 1º de janeiro, com pensão completa e ceia feita em fogão a lenha. Site: mwtrekking.com.br.

R$ 1.988

Duas noites no Bourbon Vitória, no Espírito Santo, para o casal – válido entre 29 de dezembro e 2 de janeiro. Inclui café da manhã e jantar de réveillon. Para as quatro noites sai por R$ 3.976 o casal. Site: bit.ly/bourbonvit.

R$ 2.000

Para três noites, de 29 de dezembro a 1º de janeiro, para o casal, no Blue Tree Premium Rio de Janeiro, com café. Há piscina com borda infinita e vista para a praia do Recreio dos Bandeirantes. A ceia é acompanhada de open bar e custa R$ 400 para os hóspedes. Site: bit.ly/bluerio.

R$ 2.099

O Sheraton Grand Rio, no Rio de Janeiro, oferece uma diária por pessoa, com café da manhã e ingresso para o Réveillon Be New. A festa será na praia em frente ao hotel, com queima de fogos privativa e menu assinado pelo chef Pedro Benoliel. Site: sheraton-rio.com.br.

R$ 2.556

O pacote de sete noites (de 26 de dezembro a 2 de janeiro) da Visual Turismo. Inclui hospedagem no Abrolhos Praia Hotel, em Porto Seguro, café da manhã, passagens aéreas e city tour. Site: visualturismo.com.br.

R$ 2.750

Uma noite no Botanique Hotel & SPA, entre Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal, para o casal e com café da manhã. Há ceia de réveillon criada pelo chef Gabriel Broide, música ao vivo e fogos. Site: botanique.com.br.

R$ 3.285

O pacote inclui três noites para o casal no Grand Hyatt Rio de Janeiro, com café da manhã e diárias entre 28 de dezembro e 2 de janeiro. A ceia de ano-novo, com coquetel, bufê e festa open bar, é cobrada a parte por R$ 1.200 por pessoa. Site: bit.ly/hyattrj.

R$ 3.520

Custa o pacote de quatro noites, de 28 de dezembro a 1º de janeiro, para o casal, com pensão completa, no Avenida Charme Hotel, em Águas de São Pedro. No dia 31 haverá ceia e música ao vivo. Site: avenidacharmehotel.com.br.

R$ 3.599

A CVC oferece pacote individual de sete noites a bordo do Costa Favolosa, com embarque em 26 de dezembro. O navio passa por Santos, Rio de Janeiro, Salvador e Ilhabela. A festa de réveillon inclui jantar, música e vista para a queima de fogos de Copacabana. Site: cvc.com.br/lojas.

R$ 3.600

O valor para três noites, de 29 de dezembro a 1º de janeiro, o casal, com café da manhã, no Sheraton da Bahia, em Salvador. Haverá ceia e festa de réveillon no estilo all-inclusive, com show da banda Alavontê & Meu Preto e de Durval Lelys. Site: sheratondabahia.com.

R$ 3.880

A Marina Estância Confiança, em Bragança Paulista, oferece pacote com cinco noites, para o casal, de 27 de dezembro a 1º de janeiro. Estão incluídos café da manhã e ceia de réveillon com open bar e show ao vivo. Site: marinaconfianca.com.br.