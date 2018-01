Ano-novo moderado: pacotes acima de R$ 4 mil

R$ 4.098

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Três diárias, para casal, no Wish Golf Resort, em Foz do Iguaçu, com café da manhã. De 29 de dezembro a 1º de janeiro. Inclui ceia e festa de réveillon com bebidas. Site: bit.ly/wishfoz.

R$ 4.124

Quatro noites, para o casal, no Blue Tree Towers, no Guarujá, de 28 de dezembro a 1º de janeiro. Inclui coquetel na cobertura do hotel com vista para a queima de fogos da praia. A ceia de réveillon é opcional e custa R$ 250, sem bebidas. Site: bit.ly/blueguaruja.

R$ 4.272

É o preço por pessoa para quatro diárias no Club Med Itaparica, na Bahia, com pensão completa. As diárias podem ser escolhidas entre 26 de dezembro e 06 de janeiro. Há esportes e entretenimento durante todo o dia. Site: bit.ly/meditaparica.

R$ 4.386

No Hotel Terras Altas, em Itapecerica da Serra, por três noites o casal, com pensão completa. O pacote vale para datas entre 29 de dezembro e 2 de janeiro. Haverá ceia de ano-novo, com uma garrafa de espumante por apartamento, banda e queima de fogos. Site: hotelterrasaltas.com.br.

R$ 4.900

Para duas noites no Broa Golf Resort, em Itirapina, em São Paulo, com pensão completa e ceia acompanhada de open bar. Haverá música ao vivo e queima de fogos. Site: broagolfresort.com.br.

R$ 5.364

O Hotel Paradies, em Jarinu, São Paulo, oferece pacote de quatro noites, com entrada em 28 de dezembro e pensão completa para casal. Haverá ceia e show de fogos. Site: hotelparadies.com.br.

R$ 5.421

A Visual Turismo oferece pacote individual de sete noites, no Porto Seguro Praia Resort, de 29 de dezembro a 5 de janeiro. Inclui aéreo e hospedagem all-inclusive. Há ceia de réveillon com show pirotécnico e da banda Skorpius. Site: visualturismo.com.br.

R$ 5.678

Para uma pessoa, por quatro noites em apartamento duplo no Royal Palm Plaza, em Campinas, com pensão completa, de 28 de dezembro a 2 de janeiro. Há ceia e show do grupo Monobloco. Site: bit.ly/royalcampinas.

R$ 5.880

A Turismo Consciente oferece pacote em cruzeiro pela Amazônia, de 27 de dezembro a 2 de janeiro. O valor inclui aéreo entre São Paulo e Manaus, duas noites de hospedagem com café da manhã em hotel e quatro noites a bordo de barco em cabine dupla, com pensão completa. Há festa de réveillon a bordo. Site: turismoconsciente.com.br.

R$ 6.685

O pacote da Flytour inclui sete noites all-inclusive no Grand Palladium Imbassai, em Mata de São João, na Bahia, além de passagem aérea partindo de São Paulo no dia 25 de dezembro. Há transporte do aeroporto para o hotel e um passeio para a Vila da Praia do Forte. Site: flytour.com.br.

R$ 6.747

Por três noites, para casal, de 29 de dezembro a 1º de janeiro, no Wish Serrano, em Gramado. Com café, ceia e festa de réveillon. Site: bit.ly/wishgramado.

R$ 7.068

Para o casal, quatro noites (opções entre 28 de dezembro e 4 de janeiro) no Hotel Estância Atibainha, em Nazaré Paulista, pensão completa. Inclui ceia, bebidas, música e fogos. Site: hotelestanciaatibainha.com.br.

R$ 7.300

O Cambury Beach Hotel, em São Sebastião, oferece pacote de 7 noites, entre 27 dezembro e 3 de janeiro, com café e ceia com música ao vivo. Site: camburyhotel.com.br.

R$ 7.341

O Pestana Rio Atlântica, no Rio de Janeiro, oferece três noites para casal, com café da manhã, entre 30 de dezembro e 2 de janeiro. O valor também dá acesso à festa de réveillon, com coquetel e open bar. Site: bit.ly/rio-

pestana.

R$ 8.715

Pacote individual do Rituaali Clínica & Spa para sete noites, com todas as refeições, atividades físicas e tratamentos prescritos pelos profissionais. Em Penedo (RJ). Site: rituaali.com.br.