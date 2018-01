Ano-novo ostentação: pacotes acima de R$ 9 mil

R$ 9.055

Pacote de cinco noites, de 27 de dezembro a 1º de janeiro, para casal, no IL Campanario Villaggio Resort, em Jurerê Internacional, Florianópolis, incluindo café. O réveillon terá ceia, open bar e apresentação da banda Ambervision. Site: bit.ly/jurerecampanario.

R$ 9.700

O Villa Bebek oferece pacote com sete diárias, para casal, de 26 de dezembro a 2 de janeiro, com café. Na noite de réveillon haverá coquetel com petiscos e bebidas. Na praia de Camburizinho, em São Sebastião. Site: villabebek.com.br.

R$ 10.259

O valor é para oito noites por pessoa, no Egito, com saída em 30 de dezembro, pela CVC. Inclui aéreo, hospedagem no Cairo e quatro noites a bordo de um cruzeiro pelo Rio Nilo, com pensão completa e jantar de gala n a noite de réveillon.

R$ 11.650

Quatro noites o casal, com café, festa de réveillon e programação de lazer no Sofitel Jequitimar, na Praia de Pernambuco, Guarujá. Site: bit.ly/jequitimar-soft.

R$ 12.120

Seis noites para o casal, com pensão completa, no Grande Hotel Campos do Jordão. De 26 de dezembro a 1º de janeiro; inclui coquetel e ceia de réveillon, baile e show. Site: bit.ly/ghcampos.

R$ 12.380

O pacote do Casa Grande Hotel é para cinco diárias – de 28 de dezembro a 2 de janeiro – para um casal e uma criança de até 10 anos, com café e jantar. Estão programados shows de Wesley Safadão e Anitta no dia 29 e dos DJs Fatboy Slim e Alok no dia 30. Na noite do dia 31, haverá ceia de réveillon, coquetel na piscina e queima de fogos na Enseada, Guarujá. Site: casagrandehotel.com.br.

R$ 23.885

No luxuoso Nannai Resort Spa, na praia de Muro Alto (PE), sete noites para o casal, com café e jantar. A partir de 25 de dezembro até 6 de janeiro. No ano-novo, haverá festa com bufê open bar e show. Site: nannai.com.br.

R$ 27.300

Por sete noites para o casal, de 26 de dezembro a 2 de janeiro, no Vila Naiá, em Corumbau (BA), com pensão completa. Inclui ceia de réveillon, queima de fogos e fogueira na praia. No dia 1º, celebração com participação de índios pataxós. Site: vilanaia.com.br.

R$ 54.000

O Uxua (foto), em Trancoso, tem pacote de sete noites, entre 27 de dezembro e 3 de janeiro, para casal. A suíte oferece ofurô, jardim privativo e banheira a céu aberto. Inclui café da manhã, jantar de ano-novo e transfer privativo do aeroporto para o hotel. Site: uxua.com.