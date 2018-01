Anote na agenda

Os demais festins vão representar seis Estados: André Saburó e Felipe Schaedler mesclam Pernambuco e Amazonas em 24 de agosto; dia 25, Kátia Barbosa e Marco Gil se unem no preparo do menu Rio de Janeiro e Ceará; e, em 1º de setembro, Ivo Faria e Tadeu Lumbambo misturam Minas Gerais e Rio Grande do Norte

4 Ele está em todas

Estrela da gastronomia nacional, Alex Atala divide a mesa com convidados de outros países do continente para um bate-papo culinário sobre Fraternidade Sul-Americana. O chef do D.O.M. estará na atividade que faz parte do Fórum Senac de Gastronomia, gratuita, no dia 1º de setembro

5 Hora da feira

Quer levar para casa sabores provados no festival? Produtos regionais selecionados ao longo da expedição pelo País serão vendidos na feira livre, mais uma novidade do evento - os tais seis Estados serão representados também por músicos e artistas que estão na programação cultural

2 Temperos vizinhos

Em 31 de agosto, os chefs Matias Palomo e Tomás Olivera comandam um festim com delícias de seu país, o Chile, enquanto Sumito Estévez e Nelson Méndez exibem sabores da Venezuela em seu menu. No dia seguinte, a dupla Diego Muñoz e Virgilio Martínez apresenta seu toque peruano

6 À moda da casa

Taí uma chance para aprender aquele segredinho do tempero mineiro. Os chefs Eduardo Avelar, Eduardo Maya, Mônica Rangel, Ivo Faria e Beth Beltrão se reúnem em 1º de setembro para a mesa redonda Cozinha Mineira: Uma Janela para o Mundo, mais uma aula gratuita

1 Jordi Roca (foto)

O chef espanhol que comanda o celebrado El Celler de Can Roca, em Girona, na Espanha, será o grande destaque do festival. Em seu festim, dia 24, poderá mostrar um pouco de sua especialidade, a chamada "cozinha da fumaça", que colocou seu restaurante em 2º lugar na lista dos melhores do mundo da revista Restaurant

São dez dias de intensa e saborosa programação. Por isso, o Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes (culturaegastronomia.com.br) pede um mínimo de planejamento. Dos concorridos festins - cujos ingressos custam de

R$ 340 a R$ 450 e parecem desaparecer instantaneamente - passando pelas palestras-aulas - gratuitas, mas que exigem inscrição antecipada - até a diversificada programação cultural, que alegra o

centrinho de Tiradentes.

Confira uma pré-seleção

dos eventos de destaque

deste ano. / B.T.