Antártida com Paratii 2, o barco de Amyr Klink A próxima temporada de cruzeiros pela Antártida terá uma novidade de peso: o navegador Amyr Klink promete levar, em seu barco Paratii 2, oito passageiros para o continente gelado por 15 dias. O roteiro, organizado em parceria com a Latitudes (latitudes.com.br), custa US$ 25 mil por pessoa - a primeira saída está programada para janeiro. Além de navegar com a equipe do próprio Amyr (não, ele não estará presente, a princípio), o turista estará em um veleiro, mais compacto, que chega a lugares onde outros navios não vão. Empresas tradicionais que oferecem a viagem incluem no pacote equipamentos específicos, como coletes térmicos e botas próprias para as explorações, já que o navio atraca em terra firme. Cientistas e biólogos baseados ali acompanham os turistas. Outro passeio são os banhos de água quente no sopé de vulcões extintos. No Sea Explorer, navio que comporta 112 passageiros, a viagem parte dia 10 de dezembro de Ushuaia, na Argentina, e dura 11 dias. Custa a partir de US$ 7.795 por pessoa (firstar.tur.br).