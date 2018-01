Antes de emigrar, viaje!

Prezado mr. Miles: estou entre os muitos brasileiros descontentes com a política e, como sou jovem, penso em mudar do Brasil. Tenho passaporte austríaco e acho que poderia me dar bem na Europa. Como nunca viajei, gostaria de ouvir os seus conselhos.

Bruno Jordão Haupt, por e-mail

"Well, my friend: presumo que você tenha escrito esta carta de cabeça quente, depois do resultado de vossas eleições. Minha primeira observação é lembrá-lo de que mala tempora currunt, ou seja: o tempo se encarrega de curar os males. Mesmo os de amor. Se, pelo mero resultado de uma eleição - por mais terrível que seja em sua opinião -, você quer deixar o Brasil, ouso presumir que você é um jovem sozinho, não tem amigos, não é querido pela mulher que habita seus sonhos e anda enfastiado da vida. Am I right?

Se tudo (ou parte) disso for verdade, I suggest you to travel. Vá conhecer a Áustria de seus antepassados, prove uma sachertorte no Hotel Sacher, tome um café no velho Havelka, ouça um concerto de Mozart ou veja o espetáculo dos fabulosos cavalos lipizzaner em Viena. Siga ao palácio de Schönbrunn, volte ao centro e prove a Imperial Torte, a preferida dos Habsburgos. Você vai se sentir leve como uma pluma, sobretudo se falar alemão. Não decida nada, however, antes de tentar fazer um amigo vienense. Or a girl.

Veja que abertura eles lhe dão, se estão dispostos a tomar um chope na esquina ou se vão ficar felizes se você aparecer inesperadamente na casa de algum deles. Well, dear Bruno: acho que esse será um grande teste. Os povos germânicos não costumam ter o calor humano e a facilidade de relacionamento dos latinos. Você pode até encontrá-los, nearly drunk, em alguma balada - e sentir-se bem recebido pelas pessoas. Nevertheless, nenhuma delas o reconhecerá no dia seguinte. Assim são os povos: diferentes uns dos outros e muito especiais por essas diferenças.

Mas todos eles cometem, sometimes, erros políticos com os quais deverão arcar, mais ou menos. A Áustria, as you know, é a terra natal de um certo Adolf Hitler. E, apesar de tudo o que sofreu durante a 2ª Guerra Mundial, ela elegeu, na última década, um político xenófobo e ultranacionalista como Jörg Haider. Talvez os vienenses tivessem melhor motivo para emigrar ao Brasil do que você. Don't you agree?

Anyway, my friend: viaje! Se as suas mágoas dissiparem-se durante a jornada, então você estará pronto para voltar e animado a opor-se ao governo de que não gosta. Se, however, a decepção continuar instalada em seu espírito, saiba que, probably, o problema não é o lugar onde você está, mas em que lugar de sua alma está o problema. Como dizia o saudoso doutor Montag, antes que as dores viagem é preciso primeiro curá-las.

On the other hand, se você topar com a felicidade apesar de meus modestos conselhos dissuasórios, aproveite o passaporte europeu, arrume um emprego e tenha uma feliz vida nova. Com os recursos modernos da internet, você vai, of course, poder acompanhar tudo o que acontece aí no Brasil. E, se mantiver a dupla nacionalidade, ainda terá como votar nas próximas eleições."

