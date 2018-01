Moeda: xelim queniano

(1 xelim vale R$ 0,02)

Visto: é expedido no balcão de imigração do aeroporto de Nairóbi por US$ 50

Vacinas: a de febre amarela é obrigatória (peça no posto de vacinação o selo internacional). Leve na mala repelente e protetor solar