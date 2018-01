Antes de ir

Como chegar: aéreo São Paulo?Berlim?São Paulo custa desde US$ 960 na Swiss (11-3049-2720); US$ 1.087 na Lufthansa (11-3048-5800); US$ 1.100 na TAM (4002-5700); US$ 1.452 na KLM (4003-1888); US$ 1.464 na British (4004-4440)

Entre as cidades: de Berlim a Potsdam, vá de trem urbano, o S-Bahn (linha S7). Trem Berlim?Dresden, R$ 111; Dresden?Leipzig, R$ 80; e Leipzig?Wernigerode, R$ 115. Site: raileurope.com.br

