Antes de ir Passagem aérea: São Paulo-Lima-São Paulo sai por a partir de US$ 462 na TAM (4002-5700) e US$ 522 na LAN (0800-761-0056), voos diretos. Com escala, desde US$ 447 na Copa (11-3549-2673) e US$ 698 na Avianca (0800-891-8668)