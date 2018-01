Ao ar livre, jogos, esportes e gincanas

Entre outras brincadeiras - serão pelo menos dez atividades -, o Costa do Sauipe (costadosauipe.com.br; R$ 456 por pessoa, 3 noites) fará jogos que a criançada adora. Como torta na cara e futebol de sabão, além de caça ao tesouro - opção também no Cana Brava (canabravaresort.com.br; R$ 1.245 para duas pessoas, 3 noites), em Ilhéus. O Jatiúca (hoteljatiuca.com.br; R$ 1.077 o casal, 3 noites), em Maceió, resgatará brincadeiras tradicionais como rouba-bandeira e corrida do saco.

O Canto da Floresta (cantodaflorestaecoresort.com.br; 3 noites, R$ 2.022, duas pessoas), em Amparo, levará os pequenos a trilhas guiadas pela mata, além de praticar arvorismo e tirolesa.

Gincanas e esportes serão outra atração recorrente no feriado, No San Raphael Country (sanraphaelcountry.com.br; R$ 1.950, 3 noites), em Itu, tais atividades envolverão também os adultos. Além do foco em esportes e brincadeiras para filhos e pais, o Sofitel Jequitimar (foto; sofitel.com; R$ 2.790, duas pessoas, 3 noites), no Guarujá, terá experimentos científicos que lembram magia. Obra do grupo Mad Science.