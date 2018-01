Ao recuperar área degradada, Colombo respira ares renovados

Stringhopper and Conscience. O proprietário Ajai Virr Singh checa cada parte do que ele chama de "cadeia produtiva da felicidade", que envolve suas bem-humoradas roupas masculinas feitas num sistema 'sem culpa', que não utiliza mão de obra escrava e conscientiza sobre os perigos do consumismo. Peças a partir de 3,5 mil rupias (R$ 53). Site: musthaveconscience.com.

Kemara. Num clima calmíssimo de day spa, a dona Kishani Gunawardena oferece essências de gerânio, citronela e erva cidreira que fazem da loja de repelentes ótimo negócio para quem vai para as florestas do interior do país ou para as praias do sul. Preços a partir de 375 rupias (R$ 5). Mais: kemaralife.com.

Euphorium. Além de trabalhar no Amanresorts, Midori Peiris também chama a atenção dos hóspedes com sua loja de chás que está completando um ano. Ela cria misturas, como as da foto, com as mais de 80 variedades de folhas produzidas na região. Site: euphoriumtea.blogspot.com.

Saskia Fernando Gallery. Artistas locais como Prageeth Manohansa e Dumith Kulasekara, descobertos no rebuscado espaço do galerista Fernando, agora atraem a atenção de turistas curiosos e de marchands londrinos. Os preços, que começam em 20 mil rupias (R$ 300), também estão subindo. Mais: saskiafernandogallery.com. /CYNTHIA ROSENFELD, THE NEW YORK TIMES