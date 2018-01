Aplicativos que ajudam nos detalhes

XE Currency

Evite o trabalho de fazer contas de cabeça e o risco de gastar mais do que pretendia com descontos mal calculados na hora das compras. Este aplicativo segue a lógica do site Universal Currency Converter: basta digitar o valor e selecionar as duas moedas desejadas que a conversão é feita em rápidos segundos. Disponível gratuitamente para iPhone, Android e Blackberry.

Kayak

kayak.com/iphone

Esteja onde estiver, o aplicativo ajuda na busca por hotéis (com avaliação de usuários), voos e tarifas de aluguel de carro. Também informa se seu voo está no horário, dá dicas sobre destinos e possui um canal onde você pode armazenar e organizar seus itinerários. Ideal para quem não tem o costume de programar cada etapa da viagem antes de sair de casa. Grátis, para iPhone e Blackberry.

The Weather Channel Max

weather.com/mobile

Quer saber se vai fazer sol no litoral? Baixe o aplicativo mais recente do site The Weather Channel. Além de trazer informações básicas sobre a previsão do tempo de praticamente todas as cidades do mundo, conta com mapas animados, vídeos, um canal especial com as condições climáticas das praias e outro que avisa sobre possíveis tempestades e furacões. Gratuito, com quase todo o conteúdo disponível em espanhol. Somente para iPhone.

WiFi Finder

jiwire.com/iphone

Caso não tenha um plano 3G habilitado em seu smartphone - ou simplesmente prefira evitar uma conta exorbitante do serviço ao voltar para casa -, a saída é se conectar à internet por redes Wi-Fi. Este aplicativo para iPhone mapeia os pontos (pagos e gratuitos) próximos ao local que você indicar no mapa. Graças ao banco de dados offline, é possível usar o serviço mesmo quando não estiver conectado à rede. Gratuito.

Right Size

store.apple.com

Quem nunca ficou na dúvida do número do sapato ou tamanho correto da peça de roupa na hora das compras em uma viagem aos Estados Unidos ou Europa? Como ninguém costuma guardar tais dados na memória, o sufoco pode ser resolvido na hora, com este aplicativo. Você só precisa digitar a peça de roupa e a medida que deseja para obter o equivalente em determinado país. Para facilitar novas consultas, ainda é possível salvar ali as medidas que você mais utiliza. O download custa US$ 1,99, somente para iPhone.