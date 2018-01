Após destruição pelo Katrina, bairro revive A destruição provocada pelo furacão Katrina em 2005 e a inundação do Rio Mississippi ultrapassaram os limites do icônico bairro de Lower Ninth Ward. Mas também é verdade que as belezas da área conseguem ir muito além de tais fatalidades. Lá estão as novas e coloridas residências financiadas pela fundação Make It Right - mais conhecidas como "as casas de Brad Pitt", já que o ator é quem está por trás da organização e de suas iniciativas. Também há as encantadoras residências da Egania Street, suas mansões em preto e amarelo e um pequeno museu localizado pouco atrás do lar de Ronald Lewis. Uma vez por lá, ligue para ele (504-957-2678) e marque, imediatamente, uma hora para visitar a Casa de Dança e Penas, onde fica sua coleção privada dedicada ao Mardi Gras. É grande a variedade de trajes enfeitados que os negros de New Orleans tradicionalmente confeccionam há anos - e ainda mantêm viva a vibração contagiante durante os desfiles da grande festa.