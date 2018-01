Apple e McDonald's aos pés da Monalisa O Carrousel du Louvre, galeria comercial do famoso museu, virou endereço da primeira loja da americana Apple na França. A unidade foi inaugurada há pouco mais de uma semana, com direito a pompa e a fila para ver e comprar parafernálias tecnológicas. Em dezembro, uma franquia doMcDonald"s deve abrir as portas por lá, o que para alguns franceses é uma ofensa à honra nacional e à tradição culinária do país. Último detalhe: o Carrousel du Louvre abre aos domingos, ao contrário das megastores Printemps e Galeria Lafayette, tentação eterna no Boulevard Haussmann. Site: www.carrouseldulouvre.com.