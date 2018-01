Aprenda a harmonizar vinho e bolso NAPA VALLEY - Com um pouco de informação e persistência você verá que dá para conciliar ótimos vinhos e refeições com preços razoáveis em Napa. Eu mesmo vivi essa experiência no restaurante dirigido por Thomas Keller, talvez o chef mais famoso da América. Não foi, infelizmente, no French Laundry, onde o menu degustação com duas modestas taças de vinho custaria US$ 325. Na verdade, esse foi o custo total com degustações, refeições e alojamento durante meus dois dias pelas vinhas da Califórnia.