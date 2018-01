Aproveite o feriadão à sua maneira

Quatro dias inteiros de folga para descansar durante a Semana Santa. E descansar não significa necessariamente ficar em casa sem fazer nada - que tal um hotel em frente a uma lagoa ou um spa em Bali? Você também pode aproveitar o período para entrar em contato com sua espiritualidade. Ou, talvez, curtir um clima de lua de mel. Se a família já cresceu, a criançada vai querer se esbaldar com a tradição dos ovos de chocolate.

Seja qual for seu caso, o período, indiscutivelmente, será uma ótima oportunidade para viajar. E mesmo quem está com pouco dinheiro para investir encontra boas opções para cair na estrada. O Viagem selecionou pacotes e passeios para agradar a diferentes tipos de viajantes, com os mais diversos orçamentos. Ainda há vagas, tanto em destinos nacionais quanto no exterior. Escolha o que mais combina com você, crie seu roteiro e embarque nessa.

RELIGIÃO - Em busca dos festejos mais tradicionais

Para você, a Semana Santa é mesmo o momento ideal para exercitar a espiritualidade? Conheça algumas celebrações tradicionais e escolha seu roteiro.

- Procissão do Fogaréu (GO)

Baixo orçamento. É a versão brasileira da Paixão de Cristo mais famosa da Espanha. Toda a iluminação pública se apaga nas ruas de Goiás Velho quando os farricocos - soldados com capuzes coloridos e pontiagudos, que levam nas mãos tochas de fogo - saem em procissão ao som de tambores. A multidão parte de frente do Museu de Arte Sacra da Boa Morte à meia-noite da quarta-feira, dia que, segundo a tradição católica, antecede a prisão de Jesus. Na quinta-feira, cerimônias representam o ritual do lava-pés e, na sexta, a crucificação de Cristo.

Como ir: Quatro noites (de quinta-feira a domingo) saem a R$ 140 no camping, com direito a usar a área externa comum da Pousada Serra Dourada (62-8412-0018)

- Nova Jerusalém (PE)

Intermediário. Para ver Thiago Lacerda no papel de Jesus Cristo e Fafá de Belém interpretando Maria, só mesmo no mais tradicional espetáculo de Semana Santa do País. A encenação é completa: começa com o Sermão da Montanha, quando Jesus descobre que será perseguido, e vai até o sepultamento e a ressurreição. A plateia segue a encenação por diversos cenários. Quem se hospeda na Pousada da Paixão, dentro da cidade cenográfica Madre de Deus, pode cruzar com um dos atores - o elenco também se instala ali. O ingresso custa desde R$ 50. Site: novajerusalem.com.br.

Como ir: Duas noites custam R$ 2.850 (o casal) na Pousada da Paixão (81-3732-1574)

- Sevilha (Espanha)

Esbanjando. A cidade se prepara durante todo o ano para os festejos da Semana Santa. A tradição vem do século 14, e as 57 confrarias - associações de caráter estritamente religioso - rivalizam na decoração do percurso sagrado. As apresentações começam pela La Borriquita, no Domingo de Ramos, e terminam com La Resurrección, no Domingo de Páscoa. Os nazarenos de capuzes, túnicas e máscaras coloridos desfilam descalços e no ritmo do martelo do capataz. Homens vendados carregam as imagens sagradas, que podem pesar até 2 toneladas. Curiosidade: um terço da população participa da encenação.

Como ir: Com partida no dia 19 e volta no dia 26, a passagem na Iberia sai a partir de R$ 2.258 (iberia.com.br) e, na TAP, a partir de R$ 2.401 (flytap.com). Para se hospedar com classe, o Hotel Afonso XII (starwoodhotels.com) oferece no período diárias a partir de 545 o casal

ROMANCE - Para curtir a dois, no Brasil ou no exterior

Quer aproveitar o feriadão para entrar em clima de lua de mel? Descubra o destino que mais combina com vocês.

- Visconde de Mauá (RJ)

Baixo orçamento. Não é preciso viajar muito para chegar até lá: são apenas 300 quilômetros desde São Paulo a esse distrito de Resende. Pela região há outros vilarejos, como Maringá e Maromba, que valem o passeio. Durante o dia, conheça algumas das mais de 100 cachoeiras e piscinas naturais, a maior parte com trilhas de fácil acesso. À noite, aproveite o clima intimista das ótimas opções de restaurantes da região.

Como ir: Quatro noites custam desde R$ 780 por pessoa com a Filhos da Terra (11-3171-2000)

- Governador Celso Ramos (SC)

Intermediário. No litoral do Estado, o resort Ponta dos Ganchos investiu no romantismo: entre as opções, há jantar à luz de velas em ilha exclusiva. Aproveite ainda para visitar belas praias em passeios de barco, que levam até a Baía dos Golfinhos, onde vivem cerca de 80 destes animais.

Como ir: Três noites custam a partir de R$ 3.194 por pessoa (saídas de Florianópolis) pela Tereza Ferrari (11-3021-1699)

- Bora Bora (Polinésia)

Esbanjando. A imagem mais representativa do local são os bangalôs suspensos sobre águas cristalinas de um tom de azul que não se vê no Brasil. No arquipélago estão algumas das mais belas praias do mundo.

Como ir: Seis noites valem US$ 3.816 por pessoa, com aéreo na Flot (11-4504-4544)

FAMÍLIA - Deixe a criançada brincar à vontade

Nada de ficar em casa: deixe as crianças se divertirem no feriado, em parques ou num resort.

- Cotia

Econômico. Não quer ir longe? Passe um dia no Pet Zoo. No feriado, haverá caça aos ovos pela fazenda e as crianças vão aprender a fazer ovos de Páscoa na fábrica de chocolates.

Como ir: Acesso pelo km 39 da Rodovia Raposo Tavares. Ingresso: R$ 25; menores de 2 anos não pagam. Site: www.petzoo.com.br

- Camboriú (SC)

Intermediário. Passeios de teleférico, visitas ao zoológico e ao Parque Ecológico vão encantar as crianças. Se o tempo estiver bom, vale dar uma esticadinha até as praias vizinhas Bombinhas e Itajaí. Reserve um dia para o Beto Carrero World, que tem brinquedos emocionantes para os maiores e espetáculos que agradam a todas as idades.

Como ir: Quatro noites a partir de R$ 1.128 por pessoa, com aéreo pela CVC (11-2191-8410 )

- Mangaratiba (RJ)

Esbanjando. Além das praias, há muitas opções de lazer no Portobello. O hotel conta com miniclube, que tem atividades para crianças de até 12 anos, e um safári, onde vivem 500 animais, como zebras, dromedários e antílopes.

Como ir: Quatro noites custam a partir de R$ 4.700 o casal. Reservas: (21) 2789-8000

RELAX - Decrete o fim do estresse

Deixe em casa as preocupações e o estresse e curta o feriado com tranquilidade.

- Atibaia (SP)

Baixo orçamento. A 50 quilômetros da capital, a cidade é conhecida pelo cenário da Pedra Grande, cuja vista alcança até sete municípios vizinhos. A Pousada 4 Luas fica no meio da Serra da Mantiqueira, tem acomodações de frente para um lago, além de um spa.

Como ir: Quatro noites custam a partir de R$ 1.670 o casal. Telefone: (11-4415-1187).

- Araxá (MG)

Intermediário. Pouca coisa relaxa mais do que imersão em água quente e banhos de lama com propriedades medicinais. Em Termas de Araxá, 17 mil metros quadrados de fontes aquecidas à temperatura média de 37 graus causam efeito semelhante a uma supermassagem - você vai voltar ao trabalho novinho em folha. No spa, há tratamentos com lama medicinal.

Como ir: Sete noites custam desde R$ 2.968 por pessoa, com aéreo, na CVC (11-2191-8410)

- Bali

Esbanjando. Você pode até optar por usufruir apenas do dolce far niente. Mas a melhor pedida é intercalar banhos de mar em águas mornas e cristalinas e massagens e tratamentos com ervas locais em um spa na ilha de Bali, na Indonésia.

Como ir: A diária para duas pessoas no Four Seasons Resort, em Bali, sai por a partir de US$ 790. Pela Qatar, a passagem custa a partir de R$ 4.330 (qatarairways.com) e, pela Singapore, vale R$ 4.355 (singaporeair.com).