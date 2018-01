Areia aquecida 2

Como esse pequeno espaço é muito disputado, acorde cedo e corra para a praia com pás para cavar seu próprio cantinho. É possível alugar a sua em lojas próximas por 5 dólares neozelandeses (R$ 8) - ou comprar, por 20 dólares neozelandeses (R$ 33). Com alguma disposição extra, você pode até se programar para contemplar o nascer do sol dourando as águas do mar.

A praia está próxima à Península de Coromandel - um dos trechos mais ensolarados da Nova Zelândia. Dá para explorar o litoral de carro, se surpreendendo a cada curva com uma faixa de areia inexplorada. Há áreas de camping próprias para trailers, muito comuns no país.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aproveite também para esticar a viagem até Catedral Cove. Uma enorme pedra que se assemelha a uma catedral gótica deu nome à praia, onde o principal programa é navegar em um caiaque o mar de matizes azuis. / T.Q.