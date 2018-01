Armadura, sarcófago e robô em Nova York

>

Se o seu sonho é conhecer Nova York, pode arrumar as malas. A sua e a dos pequenos. Como Miami e Orlando, a metrópole das compras e das baladas também tem atrações infantis capazes de deixar até os adultos boquiabertos.

Que o diga Anna Chaia, de 40 anos, autora de Nova York com as Crianças, que chega às livrarias em março. Anna foi três vezes à Big Apple com o filho Lucas, de 6 anos, para fazer o livro.

O guia terá dicas de lugares em toda Nova York. Como prévia, a autora adiantou ao Viagem & Aventura os cinco endereços mais interessantes.

Em Manhattan, o Metropolitan Museum of Art (http://www.metmuseum.org/; US$ 20 ou R$ 46, grátis para menores de 12 anos), com rico acervo de pinturas europeias e antiguidades, tem duas alas imbatíveis. "Na The Arms and Armor, com armaduras medievais, os olhos arregalam", garante Anna. Já a seção egípcia exibe múmias, sarcófagos e templos como o da deusa Isis.

No Metropolitan, roupas de cavaleiros e de relíquias egípcias instigam a imaginação dos pequenos

Como toda criança gosta de animais, zoológicos e aquários estão no roteiro. O zoo do Bronx (http://www.bronxzoo.com/; US$ 15 ou R$ 35 e US$ 11 ou R$ 25 para quem tem entre 3 e 12 anos.) é gigantesco. A pé ou de triciclo, percorra a trilha dos gorilas para ficar frente a frente com os macacos. Na parte Wild Asia, tome o trem para ver elefantes, rinocerontes e antílopes.

Bichos do mundo todo estão presentes no Bronx Zoo, no Brooklin

No Brooklyn, faz sucesso o New York Aquarium (http://www.nyaquarium.com/; US$ 13 ou R$ 30 e US$ 9 ou R$ 21 para quem tem entre 3 e 12 anos). Três dicas: o tanque com corais do Caribe; o show de leões-marinhos e o Crab's Eye View, no qual as crianças enxergam do ponto de vista de um caranguejo. "O aquário fica ao lado do Nathan's, o melhor hot dog da cidade", diz Anna.

Aprender física, química e biologia brincando? Corra para o New York Hall of Science (http://www.nyscience.org/; US$ 11 ou R$ 25 e US$ 8 ou R$ 18 para quem tem entre 2 e 17 anos), no Queens. Os pequenos podem enviar um robô a Marte e embarcar num protótipo de nave oceanográfica em busca de micróbios.

O Children's Museum of Staten Island (http://www.statenislandkids.org/; US$5 ou R$11) é um programão do começo ao fim. Para chegar lá é preciso pegar a balsa. Na entrada, os pequenos se vestem de bombeiros e brincam nos carros. Outra ala imperdível é a The Big Game, com jogos gigantes de xadrez, dama e dominó. As peças? As próprias crianças.