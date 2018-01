'Arrivederci', Itália (parte 2)

Naquela ocasião, mr. Miles anunciava ter tomado "a dolorosa decisão" de não mais retornar à terra de Michelangelo enquanto a xenofobia for política oficial e a população aceitar passivamente a criação de milícias voluntárias para "caçar imigrantes ilegais da forma como se faz a ratos e baratas".

O libelo do correspondente inglês provocou inflamadas reações de apoio, dentre as quais mr. Miles destaca a de Jayme Vita Roso, para quem "a Itália está numa derrocada perpendicular. A juventude é absenteísta, para não dizer amorfa e invertebrada. A esquerda é uma droga. Faltam-lhe líderes competentes e despidos dos ranços dos anos 60 e 70; enquanto a direita é um verdadeiro pasticcio do qual o Cavaliere (N.da R: Silvio Berlusconi, primeiro-ministro) aproveita, tira vantagem, dribla, ironiza, satiriza e, desculpe-me, picha sul fuoco, como diriam os napolitanos."

Também choveram reações contrárias. Para algumas delas, mr. Miles fez questão de responder:

Com o devido respeito, gostaria de informar que mr. Miles fez uma pequena confusão entre turistas e imigrantes ilegais. Qualquer país do mundo, nisso incluindo o Brasil, não quer imigrantes ilegais, não importa o que se diga por aí.

Nós não queremos bolivianos, peruanos, paraguaios etc... que estejam na ilegalidade. Os Estados Unidos não querem ninguém ilegalmente e é lógico que a União Europeia também não. A Itália recebe os imigrantes legais muito bem; só não quer receber milhares de pessoas que vão viver na ilegalidade.

Deborah Marques Zoppi, por e-mail

"My dear Deborah: estou seguro de que a prezada leitora sabe perfeitamente distinguir quais são os bolivianos ou peruanos que caminham por São Paulo com a intenção de fazer turismo e quais são os que andam pelas ruas da cidade com o objetivo de imigrar ilegalmente. Am I right?

However, permita-me presumir que uma brigada formada para aterrorizar imigrantes ilegais dificilmente terá o mesmo discernimento. Don't you agree?

Mr. Miles, what a shame! Deixar de ir à Itália e ficar quietinho sobre o que fazem na sua terra! Onde foi mesmo que o brasileiro Jean Charles de Menezes foi assassinado, em 2005? O que o senhor tem a me dizer sobre isso?

Clécio R. Oliva, por e-mail

You're right, Clécio! Shame on us! Já tive a oportunidade de manifestar, aqui mesmo neste espaço, toda a minha revolta com o episódio Jean Charles (cuja película sobre a história vocês podem assistir aí no Brasil). E asseguro-lhe que não voltaria a pôr os pés nas ilhas onde vivem, candidamente, minhas tias Harriet e Megham, se tragédias como a que você se refere fossem transformadas em atos exemplares a serem adotados como política de Estado.

Reafirmo, aqui, como humilde cidadão do mundo, que não acredito em viajantes legais ou ilegais. Amparado pelas centenas de viagens que fiz, pelos milhares de amigos que conquistei e pela convicção de que o planeta inteiro é uma extensão do quintal de nossas casas, defendo a livre movimentação de cada pessoa em direção ao rumo que lhe aprouver. E se for de paz, que seja bem-vindo."

*Mr. Miles é o homem mais viajado do mundo. Ele já esteve em 132 países e 7 territórios ultramarinos