Arte a céu aberto entre uma disputa e outra De carona no burburinho dos Jogos - e para conquistar de vez os turistas com passagem garantida para Londres -, a capital britânica não poupou esforços para esquentar ainda mais sua oferta cultural. O maior dos eventos, o London 2012 Festival começou no fim de junho e, até 9 de setembro, movimenta todas as regiões da cidade com cerca de 12 mil atrações - que se espalharão, ainda, por outras cidades da Inglaterra. Tudo para celebrar a Olimpíada.