Arte de rua no quarto, na fachada...

Hotel des Arts, Recife

Revitalizado, o hotel recebeu decoração temática nos seis andares - música, fotografia, artesanato, história em quadrinhos, mangá e grafite. Fica no bairro de Boa Viagem e fornece Wi-Fi grátis. Diária desde R$ 142, para duas pessoas. Mais: www.marolinda.com.br/hoteldesarts.html

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sixty, Riccione

Um painel com janelas em forma de elipse garante visual descolado desde a fachada do hotel da grife Miss Sixty ( www.sixtyhotel.com ), na litorânea Riccione, nordeste da Itália. Os interiores foram decorados por 30 artistas, com grafite, plástico e outros materiais moderninhos. Diária desde 140 (R$ 347).

Linson, São Paulo

O lobby do Hotel Linson, na Rua Augusta, conta com cenas urbanas desenhadas por Kobra. Agora, o mesmo tipo de decoração será feita nos 64 quartos. O objetivo é convidar grafiteiros diferentes para ilustrar cada um dos 17 andares. A diária custa desde R$ 121. Informações: www.linson.com.br.

Fox, Copenhague

OS 61 quartos do Hotel Fox, na capital da Dinamarca, foram grafitados por 21 artistas que criaram florestas, criaturas fantásticas, monstros e dormitórios de reis e princesas. Escolha a decoração antes de fazer reserva no site www.hotelfox.dk. Diária desde US$ 162 (R$ 295).

Pod, Nova York

O visual moderno ressalta o perfil tecnológico, bem ao gosto de jovens e aficionados por gadgets como o iPod, neste hotel em Midtown East. Veja grafites no jardim e em outros ambientes. Diária desde US$ 89 (R$ 162), com banheiro compartilhado. Informações: www.thepodhotel.com

Habita, Cidade do México

A fachada "suja", de aço e vidro com grafites que lembram pichação pura e simples, dá ideia do mix de influências encontrado neste hotel. Mistura que continua em detalhes inesperados, como vasos da planta agave (matéria-prima da tequila). Diária: US$ 175 (R$ 320). Mais: www.hotelhabita.com.