Arte e memória Episódio marcante na vida social dos Estados Unidos, a Lei Seca que proibiu a fabricação e a venda de bebidas alcoólicas no país entre 1920 e 1933 virou tema de exposição no National Constitution Center. Roupas, publicidade e cópias originas das emendas constitucionais 18 e 21 compõem The Rise and Fall of Prohibition (prohibition. constitutioncenter.org), com curadoria de Daniel Okrent, autor de um best-seller sobre o assunto.