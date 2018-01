Os museus estão fora do circuito turístico que inclui Old San Juan e as praias, portanto, andando entre os dois, você também pode absorver a atmosfera da capital de uma maneira mais parecida com a dos locais. Vai sentir uma inevitável mistura de progresso e decadência, coisa que a maioria dos turistas não chega a conhecer.

A sugestão é começar pelo Museu de Arte de Puerto Rico (mapr.org, entrada US$ 6, foto), onde a história artística local é apresentada em belas galerias que se distribuem por dois andares. A coleção transita por várias épocas (José Campeche, pintor do século 18 que é considerado o primeiro artista porto-riquenho notável, tem uma sala só para ele), mas dê atenção especial ao painel que detalha a trajetória da arte nacional.

Depois, uma caminhada de dez minutos leva ao Museu de Arte Contemporânea de Porto Rico (museocontemporaneopr. org, entrada US$ 5), instalado em um edifício que já abrigou uma adorável escola. Na programação, há exposições de artistas locais que vivem no país ou que foram ganhar a vida no exterior.