Arte Natural

No fim do primeiro dia de aventura, seguimos para o Vale da Lua, considerado santuário natural. Localizado na Cordilheira do Sal, a região de origem vulcânica ganhou tal nome pela paisagem de rara beleza, que mais parece a superfície lunar.

Por causa da proximidade com o povoado de San Pedro de Atacama (são apenas 15 quilômetros), há quem escolha ir ao vale de bicicleta. Não esqueça, contudo, que a altitude, a quase 3 mil metros acima do nível do mar, pode tirar seu fôlego.

Durante o passeio, o guia conduz o grupo aos cânions de sal, outra área que foi coberta pelo oceano muito antes de o choque de duas placas tectônicas dar origem à Cordilheira dos Andes. Sob rochas gigantescas, é possível ouvir o sal estalando nas paredes de pedra, deixando o grupo boquiaberto.

Outra importante parada são as Três Marias. Durante milhões de anos, a erosão esculpiu as pedras, dando a elas o que parece ser a forma da Virgem carregando uma criança.

O dia termina com os visitantes subindo em uma das montanhas para assistir ao belíssimo pôr do sol que você vê na foto acima. Precisa dizer mais?

O que levar?

O fundamental

Bloqueador solar e protetor labial, além de um chapéu (de preferência, que cubra o pescoço) são essenciais. Não esqueça também o hidratante e os óculos escuros

Itens de inverno

À noite, as temperaturas chegam facilmente a zero grau. Leve um bom casaco, luvas, gorro e cachecol - você vai usá-los também para ir aos gêiseres El Tatio. Durante o dia, use roupas leves.

Cartões de memória

Serão tantos cliques que a memória de sua câmera vai acabar rapidinho. Leve ainda pilhas ou baterias extras - no frio, elas descarregam mais rápido.

O que trazer?

Artesanato

A Rua Caracoles, em San Pedro de Atacama, concentra as lojinhas de artesanato, onde você pode encontrar roupas feitas de lã de lhama ou de ovelha, esculturas de argila e pedra e outros itens.

Vinho

Não há como ir ao Chile e não voltar com sua cota de vinhos. Se não quiser comprar no aeroporto, em Santiago, também há adegas com preços para lá de convidativos na Rua Caracoles