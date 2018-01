Artefatos raros, obsoletos, mas cheios de charme

Shivani Vora, The New York Times

Combinamos a visita com Nan McElroy, americana que vive em Veneza há dez anos e fundou a ONG Viva Voga Veneta, que promove regatas de gôndolas. Nada nos impressionou mais do que uma gôndola de 1880, com suas lanternas, as forquilhas para fixar remos e diferentes assentos para os viajantes do início do século, revestidos de veludo e seda.

Vimos também uma das antigas cabines usadas para manter passageiros aquecidos no inverno, de couro e madeira. Originalmente, o museu era uma espécie de estaleiro, chamado squero, onde gôndolas eram fabricadas e reformadas entre os anos de 1400 e 1920. Hoje, há de quatro a seis squeros em Veneza.