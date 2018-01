Aruba, uma ilha com sabores do mundo

Uma das maiores diversões dos turistas em Aruba é conhecer os variados bares e restaurantes da ilha. Para agradar turistas de todo o mundo, há inúmeras opções – de redes de fast-food americanas como Wendy’s e Subway a restaurantes de especialidade argentina, francesa, japonesa, mexicana... E até churrascarias brasileiras.

Na região de Palm Beach, pertinho dos grandes hotéis, é possível se deparar com diversos minisshoppings gastronômicos, com especialidades variadas. Em um deles, ao lado do hotel Radisson, está o Tango (tangoaruba.com), argentino especializado em churrasco. Os pratos custam de US$ 20 a US$ 30, e são muito bem servidos. Para comer na praia, considere o MooMba Beach (moombabeach.com) e o festivo Bungaloe (bungaloe.com), instalado sobre um píer.

Fã de comida tailandesa? O Sawasdee (sawasdee-aruba.com), com pratos de US$ 15 a US$ 20, não decepciona.

O forte da ilha, como era de se esperar, são peixes e frutos do mar, já que pouca coisa é produzida localmente. A maioria dos alimentos vem dos Estados Unidos ou dos vizinhos latino-americanos. No centro de Oranjestad, o Sea Salt (facebook.com/Seasaltgrill) serve camarões, ostras e lagostas – é possível encontrar promoções de entrada, prato principal e sobremesa por, em média US$ 30. Outro interessante é o Que Pasa (quepasaaruba.com), que tem a própria galeria de arte.

Mais rústico, o Boca Prins, no meio do deserto, também tem pratos nessa faixa de preço. É uma parada estratégica para quem visita ao Parque Nacional – mas só vá se estiver de 4X4. Mais ao sul, entre Oranjestad e Baby Beach e do lado do aeroporto, está um dos restaurantes de frutos do mar mais interessantes de Aruba: o The West Deck (thewestdeck.com). À beira-mar, tem gerente português, atendimento impecável e sabores memoráveis.

A vista para a praia também é a principal atração do Aruba Ville (arubaville.aw), de onde se assiste a um belíssimo pôr do sol. Depois que o astro se esconde, luzes artificais colocadas sob o mar azul deixam à vista uma impressionante quantidade de peixes. Ali também há opções para todos os paladares, de pratos com carne, frutos do mar e massas a uma seção exclusiva para vegetarianos.

Tempero local. Mais refinado, o Papiamento (papiamentoaruba.com) tem referências ao idioma local por toda parte. Localizado perto de Palm Beach, funciona em um casarão colonial do século 19 que sempre pertenceu à mesma família. Para visitá-lo, é simples: basta pedir ao garçom.

As mesas são colocadas na beira da piscina e a cozinha contemporânea mistura ingredientes de todo o mundo com sabores locais, como os peixes regados por um intrigante molho de coco e curry. O preço médio dos pratos é por volta de US$ 50 – mas, se há um lugar que vale a pena gastar mais para comer em Aruba, provavelmente é lá.