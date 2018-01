Aruba: sorrisos e ‘bon bini’ por toda parte

A língua franca é o papiamento, falada também nas vizinhas Curaçau e Bonaire. O idioma se desenvolveu durante o período colonial, misturando espanhol, português, holandês, francês e idiomas africanos. É uma das línguas mais interessantes de se ouvir – e fácil de aprender uma ou outra expressão, como “bem-vindo”(bon bini), “como você está” (con ta bai) e “obrigado” (danki). Para mais expressões, o vídeo oesta.do/papiaruba, no YouTube, é simples e dura apenas 1 minuto.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O idioma oficial do país é o holandês – apesar de Aruba ter a própria moeda, hino e bandeira, a ilha ainda faz parte do Reino da Holanda e recebe recursos dos Países Baixos anualmente. O holandês é usado para assuntos oficiais, como no ensino escolar e no serviço público.

As escolas ensinam às crianças espanhol e inglês, uma preparação para que saibam lidar com a multidão de estrangeiros sempre presentes no país. Por causa da proximidade do português com o papiamento e o espanhol, o “portunhol” é fácil de ser compreendido pelos locais – para a alegria dos brasileiros.