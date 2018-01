As boas de agosto Brasil Central & Minas. Agosto marca a última chance de viajar às regiões centrais do Brasil com tempo firme garantido, antes da volta das chuvas em meados de setembro. Aproveite para ir à Chapada dos Veadeiros (a 150 km de Brasília) ou ao Jalapão (a 200 km de Palmas). Ainda dá para programar a sua ida ao Festival Gastronômico de Tiradentes, que neste ano ocorre entre 21 e 30 de agosto.