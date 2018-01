As cidades mais baratas do mundo para turistas; veja lista

Pelo segundo ano consecutivo, Hanói, no Vietnã, é o destino turístico mais em conta do planeta, considerando uma visita de quatro dias. A conclusão é do TripIndex Cidades 2016, pesquisa que o site de planejamento e reservas de viagens TripAdvisor faz anualmente, divulgada hoje.

Em relação ao TripIndex Cidades do ano passado, a cidade vietnamita está ainda mais barata. Para três noites de hospedagem quatro-estrelas, três almoços com um refrigerante por pessoa, três jantares com uma garrafa de vinho, táxi (corrida de até 3 quilômetros) e três atrações, duas pessoas gastam, em média, R$ 1.601 em Hanói. Os valores foram pesquisados para os meses de junho a setembro. Em 2015, a média dos mesmos gastos para duas pessoas em Hanói ficou em R$ 2.183,42.

Em uma lista de 20 cidades turísticas incluídas na pesquisa, Nova York é a mais cara, com gasto médie de R$ 5.887 para dois.

Veja na galeria a seguir as cidades mais caras e as mais baratas do mundo para turistas.

