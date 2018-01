As corridas de táxi mais caras do planeta

Tóquio é a cidade onde a corrida de táxi entre o aeroporto e o centro é a mais cara no mundo. Milão e Oslo vêm em seguida – a Europa concentra oito das dez cidades onde as tarifas para sair do aeroporto de táxi são as mais altas no planeta. A conclusão é do levantamento Taxi Price Index feito pela plataforma de comercialização de carros Carspring, baseada em Londres. O estudo levou em conta as tabelas oficiais de preços de táxis de 80 metrópoles servidas por aeroportos internacionais. Os valores referem-se a junho.

O estudo traz a tarifa inicial de cada corrida, o preço por quilômetro e, para permitir comparações, o custo de uma viagem de táxi por 3 quilômetros. Em Tóquio, ir do aeroporto ao centro custa o equivalente a US$ 189,91 (R$ 595), enquanto 3 quilômetros custam US$ 15,95 (R$ 50).

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Brasil, apenas São Paulo está na lista, bem longe das mais caras. Com a corrida aeroporto-centro custando US$ 22,99 (R$ 73), a cidade é a 24.ª mais barata entre as 80 pesquisadas, graças à conversão de real para dólar. A lista completa está em bit.ly/custodotaxi.

O levantamento também permite constatar que é no Cairo, capital do Egito, que se paga menos pela corrida – leia nesta página a lista de metrópoles onde o táxi sai mais em conta.

A seguir, listamos as dez cidades onde o custo do táxi é mais elevado no mundo. Nelas, indicamos as opções de transporte público para ir do aeroporto ao seu hotel, ou vice-versa, do jeito mais econômico possível.