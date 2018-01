As estrelas da estação no Caribe

Os temidos furacões foram embora, deixando todo o território caribenho liberado para receber os cruzeiros e os turistas que chegam para a altíssima temporada na região. E não se trata de uma frota qualquer. Entre novembro e março, o Caribe se transforma no filé mignon do setor e recebe as embarcações mais sofisticadas, algumas novíssimas. As principais estréias deste ano são o Splendor, da Carnival, que realizou sua viagem inaugural na Europa, em julho, e o Celebrity Solstice, da Celebrity Cruises, empresa de navios premium da Royal Caribbean. O Solstice faz seu primeiro cruzeiro na sexta-feira e não tem data para deixar aquelas águas. Ambos contam com atrativos de sobra. O Splendor chega de uma temporada na Europa e aporta em Fort Lauderdale, na Flórida, no dia 29, tendo como diferenciais as áreas de lazer e o porte - de tão grande, ele não passa pelo Canal do Panamá. O navio pesa 113 mil toneladas e pode receber mais de 3 mil turistas. Os afortunados vão encontrar na embarcação campo de minigolfe e parque aquático com tobogã e brinquedos, no último deck. A gastronomia é outro ponto forte do Splendor. O Gold e o Black Pearl, cenários dos jantares elegantes a bordo, têm cardápio variado e saboroso, repleto de boas surpresas. O próprio staff se encarrega de divulgar as atrações noturnas da embarcação. Há duas discotecas - uma específica para adolescentes e outra para adultos -, um cassino e um teatro para shows com dois andares de platéia. O navio conta, ainda, com academia de ginástica e spa. Os pacotes de cruzeiros pelas águas caribenhas no Splendor custam a partir de US$ 399. Mais informações: www.carnival.com. GOLFE E VINHO Menor e direcionado a um público que busca um pouco mais de exclusividade, o Celebrity Solstice pode receber 2.850 hóspedes - e atender aos gostos desse público com uma caprichada lista de diferenciais e mimos. No quesito gastronomia, são nada menos que dez as opções de restaurantes, com propostas bem diferentes entre si. O campo de golfe, por sua vez, é coberto por grama natural. Outro destaque é o espaço Cellar Masters, dedicado ao mundo dos vinhos, com decoração inspirada nas vinícolas de Napa Valley, na Califórnia, e com uma seleção de rótulos do mundo todo. Os pacotes no Celebrity Solstice custam a partir de US$ 699. Mais informações: www.celebritycruises.com. Além das duas novas embarcações há muitos outros navios no Caribe. São 14 as empresas que operam na região, número que inclui as mais conhecidas dos brasileiros. Para pesquisar roteiros, acesse www.cruises.com. O site conta com uma lista de todos os navios e opções de roteiros marítimos mundo afora.