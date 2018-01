Às ilhas, prefira ir de carro Lagos verdes de encantar O deslocamento da Ístria até a região da Dalmácia, no sul croata, toma poucas horas. Com um dia de viagem sobrando, inclua na rota a cidade de Zadar, no caminho, ou o Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, um acréscimo de 80 quilômetros que demora mais do que o esperado porque o trajeto inclui estradas sinuosas, que pedem direção cuidadosa.