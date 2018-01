As nossas Flóridas

As sucessivas promoções de passagens para a Flórida e os hotéis com preços sempre convidativos em Orlando são tentadores - só que, ao detalhar os gastos da viagem, você logo se dá conta de que uma família com dois filhos não deixa menos de US$ 400 por dia em cada parque.

A boa notícia é que, durante esse tempo em que nossa atenção esteve totalmente voltada para viajar ao exterior, alguns destinos brasileiros se estruturaram para oferecer ótimas alternativas domésticas às viagens em família.

Balneário Camboriú. Trocar a Disney pelo Beto Carrero World já virou galhofa na internet - mas o fato é que o parque de Penha, a 40 km de Balneário Camboriú, está mesmo em ótima forma. Para curtir todas as montanhas-russas e assistir a todos os shows (que começam ao meio-dia e vão se sucedendo até a noite), já são necessários dois dias; o show da franquia Velozes & Furiosos é simplesmente fantástico (e ainda tem os test-drives do SuperCarros). Balneário também tem o teleférico, a Mata Atlântica e a supertirolesa do Parque Unipraias, e um divertido passeio de barco pirata. Blumenau, a 70 km, abre a cidade cenográfica da Oktoberfest o ano inteiro, e, um pouco mais adiante, Pomerode oferece a rota histórica enxaimel. No verão, ainda dá para aproveitar as praias de Bombinhas, a 30 km.

Foz do Iguaçu. O parque brasileiro é panorâmico, tem o passeio de barco mais seguro (o Macuco Safari) e deve ser combinado com o vizinho Parque das Aves. O parque argentino é mais selvagem e aventureiro; na volta, dá para passar no IceBar, que é todo de gelo. Itaipu, museu de cera Dreamland, Vale dos Dinossauros (com dinossauros que se movimentam e emitem sons) e o parque aquático Acquamania complementam os passeios próprios para crianças.

Gramado. O BusTour, um ônibus de dois andares que percorre as atrações de Gramado e Canela, é a mais nova adição à incrível estrutura turística da Serra Gaúcha. Além dos tradicionais Cachoeira do Caracol, Lago Knorr, Minimundo, hoje a região tem o fofíssimo Natal Luz (que começa dia 30 de outubro), a Snowland (pista de esqui indoor), o museu de cera Dreamland, o Vale dos Dinossauros, os showrooms Hollywood Dream Cars e Harley Motor Show e ainda os test-drives do SuperCarros.

Caldas Novas. É um destino monotemático (tudo gira em torno das águas termais), mas a estrutura impressiona. Na cidade, são três grandes parques aquáticos; e a 30 km, em Rio Quente, o Hot Park é um Beach Park de águas quentes. Vá no inverno.