As novidades da temporada de esqui na América do Sul

A América do Sul teve sorte: este ano, a neve começou a cair entre abril e maio nos destinos de esportes de inverno mais concorridos do continente. Alguns resorts de esqui e snowboard já estão, em média, há 15 dias em funcionamento, e seguem assim até o fim de setembro ou o começo de outubro. A partir do fim desta semana, com a chegada de julho, a altíssima temporada está oficialmente decretada. Os preços são em dólares – para economizar, procure promoções, como os minipacotes de Valle Nevado e Chillán.

Mas, se o orçamento não permite ir ao exterior, o Ski Mountain Park, em São Roque (75 km de São Paulo), animará as férias com show de neve e heróis passeando pelo complexo, além da pista de esqui: R$ 30 por meia hora de esqui, ou R$ 79,80 o passe diário.

Abaixo, as novidades das principais estações de esqui da América do Sul:

ARGENTINA

Bariloche

O catamarã Gran Victoria, que leva 250 pessoas em passeios no lago Nahuel Huapi, e o banho de loja que revitalizou a Calle Mitre são novidades na cidade favorita dos brasileiros para férias de inverno.

Na prática. São três montanhas, afastadas do centro – a maior e mais famosa, Cerro Catedral, com 60 pistas, está a 25 km. A abertura das pistas de esqui será em 1º de julho. Passes custam até 910 pesos (R$ 211). Leia mais sobre a estação aqui.

Villa La Angostura

A 85 quilômetros de Bariloche, é mais exclusiva. O centro de esqui Cerro Bayo, com 25 pistas, investe em serviços e em boa gastronomia nos seis restaurantes. Hospedagens fazem mais o estilo butique.

Na prática. Em Angostura, são só 20 dias de temporada (e tarifas) altas: 10 a 30 de julho, com passes diários a 950 pesos

(R$ 220). Antes e depois, é média temporada: o custo diário baixa para 750 pesos (R$ 173).

Las Leñas

O esqui noturno é a novidade da temporada, oficialmente até 15 de setembro na badalada estação que fica na província de Mendoza, 360 quilômetros ao sul da capital (Malargüe, a cidade mais próxima, fica a 80 km).

Na prática. É um resort de neve com 30 pistas, cinco hotéis e um hostel. Há pacotes que começam em US$ 1.495 por pessoa, com voo fretado de Buenos Aires a Malargüe. Passes diários custam até 920 pesos (R$ 213).

CHILE

Valle Nevado

Em temporada desde 10 de junho, foi a primeira estação da América do Sul a abrir as portas, graças às nevascas que chegaram mais cedo. O resort incluiu dez novos canhões de neve e um bilhete eletrônico de acesso aos meios de elevação que pode ser carregado online. Há lojas novas e os restaurantes estão reformados.

Na prática. Além de seus três hotéis, a estação de 44 pistas vai bem como passeio de um dia desde a capital chilena, Santiago, que fica a 65 quilômetros de distância. Passes diários custam até 48 mil pesos chilenos (R$ 240).

Corralco

Acrescentou à sua infraestrutura um parque de neve, reservado aos praticantes avançados de estilo livre, e uma pista de descida em boias, o tubing.

Na prática. Com 26 pistas, um hotel e cercada por florestas de araucárias aos pés do Vulcão Lonquimay, dentro de uma reserva natural, a estação tem acesso pela cidade de Temuco. Pacotes de 3 noites com refeições e uso ilimitado dos meios de elevação começam em US$ 670 (R$ 2.236).

Termas de Chillán

O heliski, que leva os hóspedes de helicóptero a alturas às quais os teleféricos não chegam, é a novidade da temporada no resort.

Na prática. Aberto há mais de 30 anos, é o hotel mais antigo da região. Fica em uma área vulcânica cercada de bosques, cerca de 500 quilômetros ao sul de Santiago, com 28 pistas. Pacote familiar de 3 noites com pensão completa, desde US$ 1.215 (R$ 4.055).

Portillo

A temporada de esqui e snowboard só vai terminar lá em 1º de outubro. O hotel está com parte dos seus quartos reformados – lembre-se de pedir um deles na hora da reserva.

Na prática. Localizado a duas horas do aeroporto de Santiago, Portillo é a mais familiar das estações chilenas, além de extremamente fotogênico com seu hotel amarelão e a piscina aquecida ao ar livre de frente para o lago, com montanhas nevadas ao fundo – mesmo panorama que se tem das janelas dos quartos. Tem 34 pistas e nunca está lotada demais – cabem cerca de 450 hóspedes por semana. Os pacotes são all-inclusive, o que se estende aos meios de elevação. Para esta temporada, o complexo lançou minipacotes de 3 noites com preços que começam em US$ 1.371 por pessoa (R$ 4.575).