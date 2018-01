As pistas fervem na agitada e festeira Vail

Charme, glamour e badalação resumem o espírito de Vail, no Colorado. Mais que uma estação de esqui - diga-se, com a maior área esquiável da América do Norte -, Vail é daqueles destinos para quem quer ver e ser visto. Afinal, em que outro lugar seria comum esbarrar com a atriz Cameron Diaz ou com o golfista Tiger Woods? Sim, a vilazinha com estilo europeu é a favorita das celebridades americanas e ocupa o segundo lugar na preferência dos leitores da revista Ski Magazine. A popularidade pode ser explicada pela boa localização - a duas horas de carro de Denver -, pelos hotéis e spas superluxuosos, pelos restaurantes estrelados, pelas lojas de grife... Mas também, claro, pelas 193 pistas em uma área total de 2.140 hectares. A Vail Mountain é colossal. A temporada 2009 começa em 21 de novembro e promete ser pródiga em surpresas. Há novas opções de hospedagem, compras e gastronomia. Para completar o agito, teatro, shows, bares e boates badaladíssimas. Seja um lounge que serve cerveja, um piano bar ou um clube noturno, Vail tem dezenas de opções de après-ski para esquentar os visitantes depois de um dia inteiro na neve. Para nossos consultores, Vail é única nesse quesito. "É a estação mais agitada depois do esqui", comenta a snowboarder Isabel Clark. "Os bares Mezzaluna, Red Dragon e The Club sempre têm boas bandas de rock", diz o jornalista Felipe Machado. Outra dica: "Como todos fecham relativamente cedo para o padrão paulistano, todo mundo segue para a Vendetta?s, uma pizzaria no meio da Vail Village." ARREDORES Num raio de 81 quilômetros da montanha, outros três resorts fascinam os esquiadores. Também famosa pela vida noturna, Breckenridge contará com dois novos complexos hoteleiros nesta temporada, que começa em 7 de novembro. Já Beaver Creek abre as portas no dia 26, tendo como destaque uma escola para crianças. Nos últimos anos, o resort virou point de descolados. "A estação é menor e mais luxuosa, e tem um après-ski superexclusivo", diz Machado. Quem realmente gosta de neve deve seguir para Keystone. A estação é a única da região que permite esquiar à noite. Vail: www.vail.snow.com Breckenridge: www.breckenridge.snow.com Beaver Creek: www.beavercreek.snow.com Keystone: www.keystone.snow.com