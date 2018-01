As principais atrações das Outras. Calma, estamos falando das ilhas

Molokai

Localizada entre Oahu e Maui, Molokai conta com a menor estrutura turística do arquipélago. Fundada no século 19, sua principal cidade, Kaunakakai, tem calçadão aprazível, todo feito de madeira. O lugar era um antigo porto que recebia abacaxi das fazendas da região. Perto dali, em Kaunakakai Harbor, você pode comprar frutos do mar fresquinhos, direto das mãos dos pescadores. O ponto alto de Molokai, porém, é o Kalaupapa National Historical Park, onde estão alguns dos penhascos mais altos do mundo - só se chega a pé ou de mula. A ilha também oferece boas opções de trilhas. Vale a pena dirigir sem destino pela Kamehameha Highway, que oferece vistas deslumbrantes das praias e passa por vilas acolhedoras. A estrada vai até Halawa Valley, parque com plantas exóticas e cachoeiras. Outra atração turística da ilha é a Igreja de St. Philomena. Se a viagem for longa, a sugestão é ir de ferry boat, saindo de Oahu. O trajeto oferece belos cenários e um pôr do sol inesquecível.

Maui

A segunda maior ilha do Havaí abriga vários resorts de luxo. Sua visita certamente vai começar pela pequena Lahaina, onde chega o ferry boat. Lahaina foi capital do reino até 1845 e também um entreposto baleeiro. Para quem não surfa, o ponto famoso da ilha é o Haleakala National Park, onde fica o vulcão de mesmo nome. Apesar de ser considerado tecnicamente ativo, sua última erupção ocorreu há 200 anos. De lá, os mais corajosos podem fazer a trilha de 15 quilômetros que passa por um campo de lava. Entre Lahaina e Hana, a segunda cidade mais procurada, pare em Pa"ia, com cachoeiras, penhascos e praia de areia preta. Já os surfistas não podem deixar de conhecer a temida Jaws, onde quebram as maiores ondas do mundo.

Havaí

É o melhor lugar para quem quer desafiar o perigo. O Parque Nacional dos Vulcões, na HWY-11, tem 240 quilômetros de trilhas e é o lar do Kilauea, o mais ativo do mundo. É possível visitar a reserva seguindo por duas estradas, a Crater Rim Driver e a Chain of Craters Road. O Kilauea Iki Overlook também oferece uma vista preciosa da cratera. Do lado oposto da estrada fica o Thurston Lava Tube, um túnel abandonado. Maior ilha do arquipélago - ela é duas vezes maior que todas as outras juntas -, Havaí hospeda a montanha mais maciça do planeta, Mauna Loa. Hilo é a cidade onde mais chove no Estado (incríveis 278 dias por ano).

Kauai

A mais antiga ilha do arquipélago hospeda a exuberante cachoeira Wailua Falls, que aparecia no programa de TV Ilha da Fantasia (atenção, nostálgicos). Kauai é formada por precipícios, penhascos e cânions, dentre eles o Waimea. A capital é a idílica Lihue, construída no século 19 para hospedar moinhos de açúcar. Uma vez por lá, pare no Kilauea Point National Wildlife Refuge, muito procurado por observadores de pássaros. Mas imperdível mesmo são o Cânion Waimea e a vista do Koke"s State Park. / P.V.